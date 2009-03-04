Еврокомиссия задумалась, не слишком ли оптимистичны ее прогнозы по ВВП
Риски ухудшения преобладают
Европейская комиссия не исключает, что ее прогнозы по ВВП могут оказаться слишком оптимистичными.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня Комиссар ЕС по экономическим и монетарным дел Йоакин АЛМУНЬЯ, выступая на встрече в Европейском политическом центре.
«В нашем прогнозе, который мы представляли 19 января, я говорил, что риски сбалансированы... Сейчас я могу сказать, что риски ухудшения преобладают», - сказал он.
В соответствии с прогнозом, представленным Еврокомиссией 19 января, предусматривалось сокращение ВВП в этом году в еврозоне на 1,9%, в ЕС-27 – на 1,8% с незначительным возобновлением в 2010 году в 0,4% для стран зоны евро и 0,5% - для всех стран-членов ЕС.
Комиссар ЕС также высказался против идеи увеличения национальных планов стимулирования экономики в случае, если падение будет продолжаться, подчеркнув, что это приведет к росту дефицита бюджетов, что также нежелательно в условиях экономического кризиса.
Говоря об идее выпуска совместных европейских бондов для всех стран-членов ЕС, Й.АЛМУНЬЯ отметил, что это разумная идея, однако определяться по этому поводу должны страны-члены.
«Это политически невозможно сегодня, однако может быть в будущем», - сказал Комиссар ЕС.