Тимошенко надеется на французских атомщиков

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что французская компания «Арева» станет надежным партнером Украины по развитию атомной электроэнергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на брифинге после встречи с президентом Франции Николя САРКОЗИ.

Она сообщила, что сегодня по прибытии в Париж общалась с деловыми кругами, членами корпорации EADS и, в частности, с представителями компании «Арева».

«Французская компания «Арева» готова усилить нашу работу в направлении освоения шахт урановых руд, сделать все для того, чтобы Украина в системе обеспечения себя атомной электроэнергией стала более эффективной и сильной… Я думаю, что Украина с Францией будут сотрудничать в этом направлении», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что сегодня в ходе встречи с представителями бизнеса достаточно детально обсуждалось сотрудничество в области безопасности и обороны.

«Думаю, что мы найдем возможности такого сотрудничества, в том числе на базе объединения определенных программ. И сегодня, когда мы встречались с представителями корпорации EADS, мы наметили пути, которые могут быть совместными в усилении контроля за границами, в объединении усилий по производству гражданских и военных самолетов, для совместного производства вертолетов», - сказала премьер-министр.

Она также отметила, что надеется на эффективное сотрудничество с компанией «Газ де Франс».

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что она провела переговоры с представителями МЕДЕФ (движение предпринимателей Франции). Она также сообщила, что в скором времени представители ряда французских компаний могут посетить Украину для переговоров по активизации сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО находится с однодневным рабочим визитом во Франции.