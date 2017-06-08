"Крематорий" не задаст жару на фестивале Atlas Weekend в Киеве: российскую группу внесли в "черный список" СБУ

Журналист Алексей Певчев на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо лидера российской рок-группы «Крематорий» Армена Григоряна.

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Как стало известно, команда не сможет выступить на фестивале Atlas Weekend из-за запрета въезда на территорию Украины. Запрет связан с незаконным посещением музыкантами оккупированного Крыма.

По словам Григоряна, основанием для запрета въезда стала публикация о выступлениях группы в оккупированном Крыму на сайте «Миротворец». Музыкант обвинил сайт в разжигании ненависти и вражды.

В начале июня стало известно, что в Киеве собралась выступать российская группа «Крематорий», которая не раз выступала в Крыму уже после оккупации.