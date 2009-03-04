В СБУ объяснили, почему задержали таможенника

Служба безопасности Украины 2 марта возбудила уголовное дело по факту завладения должностными лицами НАК “Нафтогаз Украины” по предварительному сговору группой лиц 6,3 млрд. кубометров транзитного природного газа на сумму свыше 7.4 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 3 марта в ходе расследования уголовного дела в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства был задержан соучастник преступления - заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни.

СБУ заявляет, что расследование уголовного дела происходит под надзором Генеральной прокуратуры Украины и в строгом соответствии с законом с использованием всех полномочий, предоставленных СБУ.

Препятствие следственным действиям со стороны посторонних лиц является нарушением действующего законодательства, поэтому СБУ предупреждает, что будет жестко реагировать на любые попытки незаконного вмешательства.

Попытка отдельных депутатов вечером 3 марта блокировать работу следственной группы СБУ задокументирована, материалы будут направлены в Генеральную прокуратуру Украины для соответствующего реагирования.

В сообщении напоминается, что еще 28 января 2009 года СБУ направила официальное предостережение Энергетической региональной таможне Украины и Кабинету министров с требованием не допустить незаконных действий относительно объемов газа, находящихся под таможенным контролем и заявленных в таможенном режиме как «транзит».