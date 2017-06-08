"Меня нет, и тебя не будет": ведущие Евровидения одни из первых узнали решение Порошенко блокировать "ВКонтакте"

Ведущие Евровидения-2017 одни из первых узнали о решении президента Украины Петра Порошенко одобрить блокирование российских соцсетей.

«Мы учили президента делать селфи. Дело в том, что у нас при входе забрали телефоны, и когда мы хотели сфотографироваться с Петром Алексеевичем, он предложил сделать фото на его телефон. Я спрашиваю: «А скинете потім фото мені на сторінку ВКонтакті?» А он: «Ти є ВКонтакті?», говорю: «Так». На что президент отвечает: «А мене немає, і тебе не буде», - рассказал ведущий Владимир Остапчук в интервью Elle.

«Он пообещал отправить это фото по вайберу - до сих пор ждем. Кстати, те фотографии, которые вы видели в интернете, делали мы. А легендарного селфи, которое сделал президент, мы так и не дождались», - добавил Александр Скичко.

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Отметим, что встреча президента с ведущими и организаторами Евровидения произошла 15 мая - в день подписания указа о санкциях против РФ, которые включали в себя блокирование "ВКонтакте" и "Одноклассников". Однако сам текст подписанного указа попал в СМИ на следующий день.