Рада с третьей попытки провела в первом чтении закон, дающий старт медреформе в Украине

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный номер 6327). За данное решение проголосовали 227 (при необходимых 226 - УНИАН) из 356 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеВ Раде хотят заслушать отчет Супрун относительно медицинской реформы Решение было принято после нескольких нерезультативных голосований. В частности, при первом голосовании за законопроект было всего 224 голоса, а потом за возвращение к голосованию было еще меньше голосов. Не голосовали в полном составе фракции «Оппозиционный блок», «Батькивщина», и только несколько депутатов из фракции Радикальной партии голосовали «за». После длительных обсуждений все же было проголосовано за принятие законопроекта в первом чтении. При этом отмечалось, что должны быть учтены предложения, расширяющие круг лиц, которые должны получать бесплатную медицинскую помощь, в том числе дети.

Законопроектом предусмотрено, что в рамках государственного гарантированного пакета государство оплачивает пациентам за счет средств государственного бюджета необходимые медицинские услуги и лекарственные средства, связанные с предоставлением: экстренной медицинской помощи; первичной медицинской помощи; вторичной (специализированной) медицинской помощи; третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи; паллиативной помощи.

Кроме того, предусматривается, что определяется и принимается правительством, а также утверждается Верховной Радой в составе проекта закона о государственном бюджете на соответствующий год детализированное описание-перечень видов медицинских услуг и лекарственных средств, которые не входят в государственный гарантированный пакет и предоставление которых не подлежит оплате за счет средств госбюджета. При этом отмечается, что правительство может увеличивать тариф покрытия и корректировать размер тарифа сооплаты при условии увеличения общего объема расходов на медицинские услуги и лекарственные средства по государственному гарантированному пакету, предусмотренных в госбюджете на соответствующий год.

Законопроектом предусмотрено создание в Украине центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере организации финансирования предоставления медицинских услуг и лекарственных средств со специальным статусом, заключающимся в специальном порядке назначения его председателя.

Проектом закона предусматривается создание Совета пациентского контроля, который формируется на основе открытого и прозрачного конкурса, с целью обеспечения соответствия интересам пациентов деятельности профильного органа исполнительной власти. Порядок создания и деятельности, а также персональный состав этого Совета утверждается Кабинетом министров.

В законопроекте определены особенности договоров о медицинском обслуживании населения в сфере государственных финансовых гарантий. Такой договор определяет условия и объем предоставления пациентам медицинских услуг и лекарственных средств, требования к их качеству, порядок оплаты тарифа покрытия за предоставленные медицинские услуги и лекарственные средства, права и обязанности сторон, а также ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий такого договора, в частности, за нарушение требований к качеству медицинских услуг.

Законопроектом определено, что пациент (его законный представитель) выбирает врача по оказанию первичной медицинской помощи путем подачи соответствующей декларации поставщику медицинских услуг. При этом запрещается отказывать на основании наличия хронического заболевания, возраста, социального статуса, материального положения, зарегистрированного места проживания.

Законопроектом предусмотрено, что предоставление за счет средств бюджета необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и паллиативной медицинской помощью, осуществляется на основании направления врача по оказанию первичной медицинской помощи или лечащего врача. При этом отмечается, что оплате за счет средств бюджета могут подлежать только те лекарственные средства, которые включены в перечень основных лекарственных средств, утвержденный постановлением правительства и предусмотренный детализированным описанием.

Согласно законопроекту, для всей территории Украины устанавливаются единые тарифы для реимбурсации и оплаты медицинских услуг и лекарственных средств, предоставляемых пациентам согласно детализированному описанию. Тарифы делятся на тарифы покрытия, которые оплачиваются за счет средств госбюджета, и тарифы сооплаты.

По тарифу покрытия оплачивается в полном объеме медицинская помощь, а также полностью или частично другие медицинские услуги и лекарственные средства, предусмотренные детализированным описанием, предоставленные пациентам.

Тариф сооплаты оплачивается пациентом за счет собственных средств или путем обеспечения оплаты за счет средств добровольного медицинского страхования или других источников, не запрещенных законодательством. По тарифу сооплаты оплачиваются медицинские услуги, кроме медицинской помощи, и лекарственные средства, предоставленные пациентам, в случае, когда в рамках государственного гарантированного пакета соответствующие медицинские услуги и лекарственные средства оплачиваются за счет средств госбюджета Украины не в полном объеме.

Иностранцы и лица без гражданства оплачивают за счет собственных средств или средств добровольного медицинского страхования или других источников, медицинские услуги и лекарственные средства, связанные с предоставлением других видов медицинской помощи, кроме экстренной.

Законопроектом определено, что порядок функционирования электронной системы здравоохранения утверждается правительством с учетом требований законодательства о защите персональных данных.

Напомним, в повестку дня включены четыре законопроекта о медицинской реформе. Речь идет о законопроекте о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (№6329), законопроекте о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины об усовершенствовании законодательства Украины по финансированию здравоохранения (№6329-1), законопроекте о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), а также законопроекте о государственных финансовых гарантиях обеспечения населения необходимой медицинской помощью, лекарственными средствами и услугами системы общественного здоровья (№6327-1).