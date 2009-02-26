Нафтогаз приготовил деньги для расчетов с Газпромом

Компания "Нафтогаз Украины" смогла собрать достаточно средств, чтобы расплатиться с "Газпромом" за поставки газа в феврале 2009 года. Об этом заявил пресс-секретарь "Нафтогаза" Валентин Землянский. "Мы по договору должны рассчитаться до 7 марта, у нас проблем нет. Мы не рассматриваем негативного развития событий, от банка мы имеем подтверждение, что необходимая сумма в долларах есть", - заявил он.

По словам Землянского, у Украины есть трудности на внутреннем газовом рынке, поскольку некоторые из потребителей топлива имеют задолженности. Тем не менее, это не должно отразится на платежеспособности "Нафтогаза". 19 февраля 2009 года "Нафтогаз Украины" объявил, что украинские предприятия задолжали за газ 4,567 миллиарда гривен (575 миллионов долларов).

Лента.ру