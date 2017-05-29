В Киеве 4 июня запретят движение всех видов транспорта по маршруту забега "Kyiv Color Run!"

В Киеве 4 июня с 8:00 до 13:00 будет запрещено движение всех видов транспорта по маршруту спортивно-массового мероприятия «Цветной забег «Kyiv Color Run!».

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение запретят по такому маршруту: Контрактовая площадь – улица Петра Сагайдачного (до перекрестка с улицей Игоревской) – Контрактовая площадь – улица Константиновская – Контрактовая площадь.

На время проведения мероприятия будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по улицам, где продолжится забег.

Читайте такжеВ благотворительном "Пробеге под каштанами" в Киеве приняли участие более 10 тысяч человек (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, зарегистрироваться на участие в мероприятии можно как в день пробега, так и на сайте colorrun.com.ua. На сегодня на участие в «Kyiv Color Run!» зарегистрировались более 1200 человек. Стоимость регистрации – 350 грн. Старт пробега - 4 июня в 10:00 на Контрактовой площади.

В это воскресенье традиционно уже четвертый год подряд столичный клуб «KM Running club» и компания «New Balance Украина»» проводят забег под красками холле. Краски холли – это цветной порошок, используемый для обсыпки (или обливание в растворенном виде) участников одноименного индуистского фестиваля.