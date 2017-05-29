Ани Лорак, "Грибы", "Время и стекло" и Лобода: украинские артисты ликовали на российской премии

В городе Красногорске под Москвой состоялось вручение музыкальной премии телеканала RU.TV. Вот только имена украинских исполнителей звучали во время вечера чаще, чем российские.

Так, Ани Лорак получила победу в номинации "Лучший дуэт", группу "Грибы" признали "Лучшим стартом", группа "Время и Стекло" забрала награду за "Лучшую песню", говорится в "Завтраке с 1+1".

А Светлана Лобода стала победительницей двух премий - "Лучший креатив" и "Лучшая певица". Его превзошел лишь Филипп Киркоров. Он забрал три статуэтки, к слову, одну из них артист получил в номинации "Кино и музыка" за песню Ирины Билык "О любви".

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К слову, и Лобода, и Киркоров были одними из четырех ведущих награждения.

В этом году впервые в истории премии появилась номинация "Лучший клип, снятый в Крыму". За победу соревновались пять исполнителей, которые проводили съемки видео на территории полуострова Крым.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, украинская певица Ани Лорак, которую неоднократно критиковали за концерты в России, похвасталась премией телеканала RU.TV.