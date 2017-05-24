Украинец отрубает голову москалю в форме СС: в Крыму оккупанты опозорились с книгой о Второй мировой

В анексованому Крыму оккупанты выпустили книгу про Вторую мировую войну, где использовали известные карикатуры советских времен, говорится в сюжете ТСН.

Однако на иллюстрациях вместо нацистской свастики, появились российские флаги.

Следовательно, на рисунке можно увидеть, как украинец в вышиванке отрубает голову захватчику-москалю в нацистской форме.

В сети уже отреагировали на карикатуры. В частности, блогер Андрей Ходза на своей странице в Facebook написал:

«Это такой злой он, что я уже пол часа реву как гиббон. Итак, украинское подполье в Крыму наносит очередной удар».

Как сообщал УНИАН ранее, в оккупированном Крыму в Ялте неизвестные расклеили листовки с угрозами Украинский высокопоставленным офицерам, которые перешли на сторону РФ.

Соответствующие фото на своей странице в Facebook опубликовал блогер Антон Ходза.

В листовках упоминаются экс-адмирал Денис Березовский, бывший генерал Владимир Тоцкий и Павел Лебедев. В "посланиях" "Народного движения Крыма" отмечается, что указанных лиц "ждет расплата".