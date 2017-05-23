На Житомирщине стартовала основная сессия ВНО: явка абитуриентов на первом тестировании составляет 96,2%

На Житомирщине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской областной государственной администрации, впервые в этом году внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе на Житомирщине составляет 96,2% абитуриентов из 8 тыс. 183 зарегистрированных участников.

По данным Винницкого регионального центра оценивания качества образования, на Житомирщине сегодня, 23 мая, открыты 28 пунктов для сдачи первого в этом году внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе.

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«Тестирование началось в 11.00 и продлится в течение 3 часов. Все пункты тестирования качественно подготовлены и вышли вовремя: аудитории обеспечены медицинскими работниками, организована работа перевозчиков, охрана тестовых материалов и соблюдение порядка во время работы пунктов тестирования работниками полиции области. В пунктах также работают общественные наблюдатели», – говорится в сообщении.

Сертификационная работа по украинскому языку и литературе насчитывает 58 заданий разных форм и состоит из трех частей. Это - украинский язык (33 задания), украинская литература ( 24 задания) и собственно изложение – одно задание открытой формы с развернутым ответом.

В этом году результат выполнения заданий частей 1 и 3 будет засчитываться как результат государственной итоговой аттестации по образовательному уровеню полного общего среднего образования для всех выпускников старшей школы общеобразовательных учебных заведений. Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ВНО по украинскому языку, правильно выполнив эти задачи, равно 68 тестовым баллам.

Результат выполнения всех заданий сертификационной работы будет использоваться во время приема в высших учебных заведений.

Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания сертификационной работы по украинскому языку и литературе равен 104 баллам.

По данным пресс-службы Житомирской ОГА, в 2016 году на Житомирщине действовали 37 пунктов тестирования, куда пришли 9 тыс. 44 абитуриента из 9 тыс. 477 зарегистрированных, явка составляла 95,4%.