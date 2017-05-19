В Житомире спасатели получили 5 единиц пожарно-спасательной техники от норвежских благотворителей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы управления ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк.

По ее словам,19 мая в Житомире, возле государственной пожарно-спасательной части №1, состоялась церемония передачи 5 единиц пожарно-спасательной техники на базе автомобилей MAN, Volvo, Scania подразделениям ГСЧС северных районов Житомирской области, полученной в качестве гуманитарной помощи от норвежских благотворителей.

«Это еще один шаг в улучшении материально-технического обеспечения подразделений ГСЧС, – отметил на торжествах руководитель спасательной службы Житомирщины Игорь Никитчук.

Он напомнил, что недавно благодаря государственной поддержке его управление получило 4 новых современных пожарных автомобиля высокой проходимости.

Также Никитчук выразил благодарность за многолетнее сотрудничество и помощь норвежским благотворителям – миссии в Украине «Ветер надежды, любви». Благодаря сотрудничеству с ними с 2003 года получено 9 единиц техники, 5 из которых были вручены сегодня, а также получено пожарно-техническое вооружение и боевую одежду.

В церемонии передачи гуманитарной технической помощи принял участие директор благотворительного фонда «Центр утепления» Юрий Опанасюк, председатель Ушомирской территориальной общины Коростенского района Людмила Имела, руководство и спасатели подразделений ГСЧС Житомирской области.

Пожарные автомобили получили представители пожарно-спасательных частей и профессиональных пожарных постов в Коростенском, Хорошовском, Лугинском и Народичском районах, а также Ушомирская территориальная община.