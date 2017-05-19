На Героев Сталинграда в Киеве из-за прорыва теплосети обвалился асфальт, 25 домов остались без воды (фото)

В Киеве на проспекте Героев Сталинграда провалился асфальт из-за прорыва теплосети.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

"По меньшей мере, 25 домов осталось без воды! Дорогу полностью перекрыли в обе стороны. Трубам более 35 лет, хотя по регламенту их надо было менять лет 10 назад", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с повреждением дорожного полотна временно изменено движение троллейбусов маршрутов № 24 и № 34 на пр. Героев Сталинграда – ул. Маршала Тимошенко в обе стороны.

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Как сообщили УНИАН, в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, на месте прорыва работают ответственные службы города.

«Работу троллейбусов маршрута № 24 организовано так: пр. Свободы - ул. Маршала Тимошенко (по собственной схеме движения) - ул. Зои Гайдай - ул. Героев Днепра - пр. Героев Сталинграда - ул. Северная и в обратном направлении. Троллейбусы маршрута № 34 курсируют от ст. м. «Петровка» до ст. м. «Минская», - добавили в КГГА.

Напомним, ранее в Киеве произошел масштабный прорыв трубопровода, из-за чего весь квартал был затоплен кипятком.