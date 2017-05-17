В Раде заблокировали попытку Шуфрича "протащить" Лолиту в Украину

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны единогласно отклонил его проект постановления "Об обращении к СБУ относительно отмены решения о запрете въезда на территорию Украины гражданки РФ Лолиты Марковны Милявской сроком на три года" (№6408).

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Дмитрий Тымчук, отметив, что попытка Шуфрича "протащить в Украину Лолиту Милявскую провалилась".

"Лолиту, может быть, кому-то и жалко. Но суть в том, что если в Украине проживают твои родственники, то надо как минимум включать мозги, прежде чем гадить на голову Украине. Тут уже было решать самой Лолите - заработать пару долларов в оккупированном Крыму, или остаться "въездной" в Украину. Она свой выбор сделала, с чем ее (и Шуфрича) поздравляем", - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, российскую певицу Лолиту Милявскую 23 апреля не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. После посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.