Председатель Одесской ОГА Степанов: В области будет расширена сеть бесплатных центров лечения инфаркта

В Одесской области планируется расширение сети бесплатных реперфузионных центров (центров лечения инфаркта миокарда). Об этом, по сообщению пресс-службы облгосадминистрации, председатель Одесской ОГА Максим Степанов заявил 17 мая в Одессе на презентации концепции развития системы здравоохранения в области.

«Показатель смертности от инфаркта миокарда в Украине почти в три раза превышает соответствующие показатели развитых стран (24% против 8%). Работатаких центров позволит снизить смертность от инфаркта до 14%, значительно уменьшить процент осложнений и случаев инвалидности, сократить срокилечения», - заявил Степанов.

Также острой проблемой для области является обеспечение районов области оборудованием для гемодиализа. По словам председателя ОГА, планируется открытие дополнительно четырех центровгемодиализа: на севере, юге и в центре области, а также крупнейшего в Одессе. К 2019 году эти центры позволят обеспечить 100% потребностей области в гемодиализе.

Как сообщалось, реформа медицины в Одесской области является одним из ключевых направлений Стратегического плана действий на 2017-2019 годы под названием «Умный регион», который председатель Одесской ОГА Максим Степанов презентовал в марте 2017 года.