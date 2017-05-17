Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ (фоторепортаж)

Сегодня, 17 мая, отмечается Международный день борьбы с гомофобией. Именно в этот день в 1990 году гомосексуализм был исключен из Международной классификации болезней.

Следовательно, сегодня в центре столицы, активисты провели акцию против гомофобии и трансфобии.

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Активисты вышли на акцию возле Арки дружбы народов с флагами ЛГБТ-сообщества.

Как сообщал УНИАН ранее, 27 апреля в центре Киева активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске Арки Дружбы народов. В ПС считают, что такое украшение арки - скрытая пропаганда ЛГБТ.

Позже, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Арку дружбы народов завершат украшать фрагментом орнамента.

«Общественные организации подали заявку, чтобы временно украсить Арку дружбы народов цветами радуги. Кое-кто начал говорить, что это, якобы, какая-то не такая символика, намекая на определенные организаций, – сказал мэр. – У меня есть фотография 2010 года, когда арку подсвечивался разными цветами, и ни у кого не возникало замечаний. Мы нашли компромисс. На том участке, который остался незавершенным, разместят фрагмент украинского орнамента. Никаких конфликтов не будет», – сказал тогда он.