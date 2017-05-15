По программе "Доступые лекарства" препараты получили более 700 тысяч украинцев - Кабмин

С начала действия программы «Доступные лекарства», которая стартовала 1 апреля 2017 года, ею воспользовалось более 700 тыс. украинцев.

Об этом сообщил в ходе селекторного совещания по реализации программы вице-премьер Павел Розенко.

«Количество лиц, которые получили лекарственные средства с начала действия программы, уже достигло 700 тыс. наших граждан. На сегодняшний день все необходимые средства уже переданы в области», - сказал он.

Читайте такжеГройсман признал проблемы с доступностью бесплатных лекарств для украинцев

При этом Розенко отметил, что реализация программы идет тяжело, и очень часто врачи уговаривают пациентов не брать бесплатные лекарства, аргументируя это низким качеством препаратов. Вице-премьер отметил, что все препараты, предложенные в программе, являются качественными и эффективными

«Это все эффективные лекарства, которые способы лечить и лечат пациентов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, программа «Доступные лекарства» стартовала 1 апреля 2017 года и предоставляет возможность пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа или бронхиальной астмой получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.