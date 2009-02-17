В Киеве вернули бесплатный въезд на кладбища

В Киеве по результатам проверки прокуратуры столицы отменена плата за въезд на территорию кладбищ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, 23 января коммунальным предприятием РС СКП «Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания» был издан приказ, которым установлена плата за въезд на кладбища в размере 10 грн. для автотранспорта, не задействованного в захоронениях.

4 февраля прокуратура столицы опротестовала данный приказ, а уже 12 февраля коммунальным предприятием «Спецкомбинат ПКБО» установленная плата за въезд на территорию подчиненных ему кладбищ была отменена.