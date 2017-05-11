Евровидение-2017: все участники второго полуфинала (видео)
11 мая станут известны последние 10 финалистов международного песенного конкурса Евровидение-2017.
11 мая в 22:00 состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, который в этом году проходит в украинской столице Киеве. 10 лучших из 18 участников второго полуфинала получат право выйти на главную сцену Евровидения 13 мая.
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В то же время по прогнозам букмекеров William Hill, больше всего шансов попасть в финал среди участников второго полуфинала имеют Болгария, Румыния и Нидерланды, а меньше всего – Мальта, Литва и Сан-Марино.
Напомним, 9 мая в первом полуфинале Евровидения-2017 уже определили 10 участников финала: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия. Еще 6 участников попадают в финал автоматически: Украина как хозяйка конкурса и Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция как учредители и спонсоры конкурса.
Все участники второго полуфинала Евровидения-2017:
1. Тияна Богичевич - In Too Deep (Сербия)
2. Натан Трент - Running On Air (Австрия)
3. Яна Бурчеська - Dance Alone (Республика Македония)
4. Клаудия Фениелло - Breathlessly (Мальта)
5. Илинка и Алекс Флоря - Yodel It! (Румыния)
6. O'G3NE - Light And Shadown (Нидерланды)
7. Джоси Папай - Origo (Венгрия)
8. Аня - Where I Am (Дания)
9. Брендан Мюррей - Dying To Try (Ирландия)
10. Валентина Монетта и Джимми Уилсон - Spirit Of The Night (Сан-Марино)
11. Жак Худек - My Friend (Хорватия)
12. JOWST и Александр Уолманн - Grab The Moment (Норвегия)
13. Timebelle - Apollo (Швейцария)
14. NaviBand - Гісторыя майго жыцця (Беларусь)
15. Кристиан Костов - Beautiful Mess (Болгария)
16. Fusedmarc - Rain Of Revolution (Литва)
17. Койт Тооме и Лаура Пилдвере – Verona (Эстония)
18. IMRI - I Feel Alive (Израиль)