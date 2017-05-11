Евровидение-2017: все участники второго полуфинала (видео)

11 мая в 22:00 состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, который в этом году проходит в украинской столице Киеве. 10 лучших из 18 участников второго полуфинала получат право выйти на главную сцену Евровидения 13 мая.

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В то же время по прогнозам букмекеров William Hill, больше всего шансов попасть в финал среди участников второго полуфинала имеют Болгария, Румыния и Нидерланды, а меньше всего – Мальта, Литва и Сан-Марино.

Напомним, 9 мая в первом полуфинале Евровидения-2017 уже определили 10 участников финала: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия. Еще 6 участников попадают в финал автоматически: Украина как хозяйка конкурса и Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция как учредители и спонсоры конкурса.

Все участники второго полуфинала Евровидения-2017:

1. Тияна Богичевич - In Too Deep (Сербия)

2. Натан Трент - Running On Air (Австрия)

3. Яна Бурчеська - Dance Alone (Республика Македония)

4. Клаудия Фениелло - Breathlessly (Мальта)

5. Илинка и Алекс Флоря - Yodel It! (Румыния)

6. O'G3NE - Light And Shadown (Нидерланды)

7. Джоси Папай - Origo (Венгрия)

8. Аня - Where I Am (Дания)

9. Брендан Мюррей - Dying To Try (Ирландия)

10. Валентина Монетта и Джимми Уилсон - Spirit Of The Night (Сан-Марино)

11. Жак Худек - My Friend (Хорватия)

12. JOWST и Александр Уолманн - Grab The Moment (Норвегия)

13. Timebelle - Apollo (Швейцария)

14. NaviBand - Гісторыя майго жыцця (Беларусь)

15. Кристиан Костов - Beautiful Mess (Болгария)

16. Fusedmarc - Rain Of Revolution (Литва)

17. Койт Тооме и Лаура Пилдвере – Verona (Эстония)

18. IMRI - I Feel Alive (Израиль)