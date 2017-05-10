Самойлова вместо Евровидения спела в оккупированном Крыму, вновь нарушив закон

Российская певица Юлия Самойлова выступила на праздничном концерте в оккупированном Севастополе, посвященном Дню Победы,.

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Певица выступила на площади Нахимова в оккупированном Севастополе в честь Дня Победы в день первого полуфинала "Евровидения", пишет ТАСС.

Самойлова исполнила подготовленную для Евровидения композицию "Flame Is Burning", а также песню "День Победы".

Самойлова также рассказала, что на песенном конкурсе Евровидение в 2018 году хотела бы исполнить новую композицию.

Как сообщалось ранее, певица Юлия Самойлова, которая не поедет на Евровидение в Киев в мае этого года, примет участие в конкурсе в 2018 году. Генеральный директор российского"Первого канала" Константин Эрнст утверждает, что есть соответствующая договоренность с Европейским вещательным союзом.