Самойлова вместо Евровидения спела в оккупированном Крыму, вновь нарушив закон

14:35, 10 мая 2017
Общество
3272 0

Самойлова исполнила подготовленную для Евровидения композицию "Flame Is Burning".

vk.com/clubjuliasamoilova

Российская певица Юлия Самойлова выступила на праздничном концерте в оккупированном Севастополе, посвященном Дню Победы,.

Читайте такжеСамойлова вместо Евровидения поедет петь в оккупированный Крым

Певица выступила на площади Нахимова в оккупированном Севастополе в честь Дня Победы в день первого полуфинала "Евровидения", пишет ТАСС.

Самойлова исполнила подготовленную для Евровидения композицию "Flame Is Burning", а также песню "День Победы".

Самойлова также рассказала, что на песенном конкурсе Евровидение в 2018 году хотела бы исполнить новую композицию.

Как сообщалось ранее, певица Юлия Самойлова, которая не поедет на Евровидение в Киев в мае этого года, примет участие в конкурсе в 2018 году. Генеральный директор  российского"Первого канала" Константин Эрнст утверждает, что есть соответствующая договоренность с Европейским вещательным союзом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
Теги: #Крым#Евровидение-2017