Первый полуфинал "Евровидения" в Киеве (событие завершено)

В Киеве стартовал первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

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За право пройти в финал конкурса 9 мая будут бороться 18 исполнителей, однако выйти на главную сцену «Евровидения» 13 мая смогут только 10 из них.

По прогнозам букмекеров William Hill, больше всего шансов попасть в финал имеют Швеция, Армения и Португалия, а меньше всего – Албания, Черногория и Чехия.

В конце первого полуфинала ведущие "Евровидения" Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко объявят результаты зрительского голосования в сумме с оценками от национальных жюри стран-участниц.

Во время первого полуфинала Украина голосовать не сможет. Украинцы смогут отдать голос во втором полуфинале и финале "Евровидения". Оценки страны будет представлять Злата Огневич.

Второй полуфинал Евровидения-2017 состоится в четверг, 11 мая. За 10 путевок в финал здесь будут бороться 18 участников. Еще 6 участников попадут в финал автоматически: Украина, как хозяйка конкурса, а также Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция, как учредители и спонсоры конкурса.

Представители от Украины, рок-группа O. Torvald выступят сразу в финале. Музыканты выйдут на сцену МВЦ под 22 номером.