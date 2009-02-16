Япония предоставила МВФ крупнейшую ссуду в истории человечества

Япония предоставила Международному валютному фонду ссуду объемом в сто миллиардов долларов для кредитования стран с переходной экономикой, пораженных кризисом. Соглашение подписано в Риме во время встречи министров финансов «семерки».

«Эта ссуда важна не только для МВФ, но и для всех стран, которым нужна помощь во время кризиса», - отметил директор-распорядитель фонда Доминик Строс-Кан. Эту ссуду он назвал «крупнейшей в истории человечества». Руководитель МВФ призвал другие ведущие индустриальные страны последовать примеру Японии. Для реализации запланированных программ Международному фонду не хватает еще 150 миллиардов долларов. В условиях глобального финансового и экономического кризиса МВФ поддерживает кредитами многочисленные страны мира. Одну из крупнейших ссуд получила Украина.

Япония – второй после Соединенных Штатов донор международных кредитных институтов, таких как МВФ и Всемирный банк. Валютные резервы страны достигают 980 миллиардов долларов. Больше лишь у Китая.

Между тем сама Япония очень остро чувствует на себе последствия экономического кризиса. Экономика страны по итогам четвертого квартала 2008 года испытала самое сильное падение за три десятилетия. Внутренний валовой продукт страны сократился на 12,7 процента в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года. Главная причина – резкое падение спроса на мировых рынках на японские автомобили и электронику. Такие предприятия как Toyota, Sony и Hitachi увольняют тысячи рабочих.

Немецкая волна