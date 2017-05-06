Военнослужащий выведенной из зоны АТО 54-й бригады покончил жизнь самоубийством

В 54-й отдельной механизированной бригаде оперативного командования «Восток» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которая в апреле была выведена из зоны АТО на Чугуевский полигон, покончил жизнь самоубийством 40-летний военнослужащий.

Об этом сообщается на странице 54-й ОМБ в Facebook.

«Сегодня в нашей бригаде произошел случай суицида. По факту смерти военнослужащего 1977 года начато служебное расследование», - говорится в сообщении.

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В ОМБ отметили, что, по предварительным данным, причиной самоубийства стали семейные обстоятельства.

Как сообщал УНИАН, в апреле вокруг бригады возник скандал. Спецкомиссия Минобороны осуществила проверку бытовых условий размещения бойцов после сообщений о том, что там установили умывальник без кранов - краны бойцы поставили сами.

5 мая во время рабочей поездки в Харьковского гарнизона министр обороны Украины Степан Полторак вручил награды 30 военнослужащим 54-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Восток» Сухопутных войск ВСУ на Чугуевском полигоне.

"Военнослужащие бригады были награждены ведомственными орденами и медалями за мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных задач в ходе проведения", - сообщили в Минобороны.