В районе строительства скандального Керченского моста нашли истребитель США времен Второй мировой (фото, видео)

В Керченском проливе, где строится скандальный Керченский мост, экипаж плавучего крана помог поднять со дна пролива американский истребитель Р-40 времен Второй мировой войны, известный под названием Kittyhawk. Об этом сообщили в информационном центре "Крымский мост".

"Он был обнаружен на дне по периметру большого строительства в 6 км от таманского берега. Краном с глубины 9 м был поднят фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более 3,5 тонны. Сохранилось вооружение — шесть пулеметов "Кольт-Браунинг" калибра 12, 7 мм с боекомплектом, частично уцелела приборная доска и кресло пилота, а также двигатель с маркировкой. Она поможет установить точную принадлежность воздушного судна, и обстоятельства его гибели и судьбу пилота", — сообщили в информационном центре.

Как сообщал УНИАН ранее, представитель оккупационной власти Крыма Григорий Иоффе заявил, что, несмотря на положительную общественную экспертизу, проект строительства транспортного тоннеля через Керченский пролив пока выглядит как мечта.