В районе строительства скандального Керченского моста нашли истребитель США времен Второй мировой (фото, видео)

11:40, 06 мая 2017
Общество
3697 1

На самолете даже сохранилось вооружение.

Вес поднятого со дна истребителя составляет 3,5 тонн / Фото most.life

В Керченском проливе, где строится скандальный Керченский мост, экипаж плавучего крана помог поднять со дна пролива американский истребитель Р-40 времен Второй мировой войны, известный под названием Kittyhawk. Об этом сообщили в информационном центре "Крымский мост".

"Он был обнаружен на дне по периметру большого строительства в 6 км от таманского берега. Краном с глубины 9 м был поднят фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более 3,5 тонны. Сохранилось вооружение — шесть пулеметов "Кольт-Браунинг" калибра 12, 7 мм с боекомплектом, частично уцелела приборная доска и кресло пилота, а также двигатель с маркировкой. Она поможет установить точную принадлежность воздушного судна, и обстоятельства его гибели и судьбу пилота", — сообщили в информационном центре.

Как сообщал УНИАН ранее, представитель оккупационной власти Крыма Григорий Иоффе заявил, что, несмотря на положительную общественную экспертизу, проект строительства транспортного тоннеля через Керченский пролив пока выглядит как мечта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #в Керченском проливе нашли самолет#истребитель США