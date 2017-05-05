При поддержке КГГА в Киеве открыли крупнейшую выставку современного искусства Kyiv Art Week

В Киеве открыли крупнейшую выставку современного искусства Kyiv Art Week, на которой в течение недели кроме муниципальных и государственных музеев города будут представлены 23 частные галереи со всего мира.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Анны Старостенко, формат Art Week сейчас очень популярен во всем мире, ведь в течение недели реализуются творческие инициативы как молодых, так и признанных деятелей искусства.

«Миссией Кyiv Art Week является поддержка имиджа Киева как европейской культурной столицы, повышение привлекательности города для международного туризма и развития уникального мультикультурного диалога со странами-соседями с помощью искусства», - сказала чиновница, открывая главное событие фестиваля искусств - международного арт-ярмарке Kyiv Art Fair.

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Старостенко сообщила, что в международном арт-ярмарке Kyiv Art Fair примут участие 23 галереи, которые занимаются развитием и поддержкой современного искусства в Германии, Украине, Грузии, Польше, Бразилии. Еще одно ключевое мероприятие - спецпроект «Музей частных коллекций», который будет демонстрировать лучшие экспонаты из частных коллекций украинского и мирового искусства. В спецпроект вошли работы всемирно известных художников, в частности Роя Лихтенштейна, Альберто Джакометти, Дэвида Хокни, Пабло Пикассо и других.

«Фестиваль включает в себя мощную музейную программу, выставки в киевских галереях, научную конференцию. Кроме того, для всех желающих будут проводиться лекции, на которых будут выступать художники и эксперты в области культуры», - сказала заместитель председателя КГГА.

Она отметила, что вход на все мероприятия для детей до 12 лет, пенсионеров и студентов профильных учебных заведений бесплатный.

Культурные, художественные и образовательные события в рамках Кyiv Art Week будут проходить с 4 по 7 мая. Главная локация - комплекс «Торонто-Киев».