Банкиры назвали трех кандидатов на должность Пинзеника

По мнению украинских банкиров, в случае отставки министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА этот пост может занять экс-министр финансов Игорь ЮШКО, экс-глава Национального банка Сергей ТИГИПКО или экс-министр финансов Игорь МИТЮКОВ.

Такое мнение УНИАН высказали опрошенные топ-менеджеры украинских банков.

В частности, один из них отметил, что при условии, если человек, который возглавит Минфин, будет иметь финансовое образование и опыт, то, возможно, он будет совмещать должности министра финансов и вице-премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля В.ПИНЗЕНИК написал заявление об освобождении от должности министра финансов Украины.

Сегодня, 13 февраля, секретариат Кабинета министров зарегистрировал заявление В.ПИНЗЕНИКА об отставке и направил его в Верховную Раду, сообщил руководитель Аппарата премьер-министра Михаил ЛЕВИНСКИЙ.