Спасатели подняли на поверхность тело погибшего горняка

На донецкой шахте им. Засядько горноспасатели закончили проведение аварийно-спасательных работ и подняли на поверхность тело погибшего горняка, который оказался сегодня в результате аварии под завалом.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, аварийно-спасательные работы были закончены в 16.30.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, в 00.21 в Донецке на шахте им. Засядько на горизонте 1400 м произошел выброс метано-воздушной смеси без последующего горения. В результате под завалом оказался один горняк. 9 горняков, которые находились на аварийном участке, в 2.10 самостоятельно поднялись на поверхность шахты, после чего были отправлены на обследование в областную больницу профзаболеваний. Всего в шахте на момент аварии работали 334 горняка.