«Фаина» прибыла в Момбасу

Украинское судно «Фаина», освобожденное из плена сомалийских пиратов, прибыло в кенийский порт Момбаса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, по словам заместителя главы Секретариата Президента Андрея ГОНЧАРУКА, который находится в Кении во главе украинской делегации, сегодня утром судно зашло в кенийские территориальные воды в сопровождении кораблей ВМС США и Республики Кения.

Также сегодня утром навстречу «Фаине» отправился буксир, на борту которого находятся представители соответствующих кенийских государственных органов и судовладельца. Это сделано для ускорения осуществления установленных процедур принятия судна в порту Момбаса, заблаговременного оформления необходимых документов.