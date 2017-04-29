В Киеве неизвестные отобрали два пистолета Макарова у фельдъегерей

В Киеве неизвестные вооруженные люди отобрали два пистолета Макарова у сотрудников фельдъегерской службы, которые осуществляли сопровождение документов, в городе введен оперативный план "Сирена".

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Как сегодня сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик на своей странице в Facebook, инцидент произошел вчера вечером на платформе центрального железнодорожного вокзала.

"Около 21:45 правоохранители получили информацию, что неизвестные лица на платформе железнодорожного вокзала напали на трех сотрудников фельдъегерской службы, которые осуществляли сопровождение документов. При этом злоумышленники отобрали у мужчин несколько сумок с корреспонденцией и два пистолета Макарова. После совершенного правонарушители скрылись с места происшествия на автомобиле", - говорится в сообщении.

Со слов потерпевших, нападавшие были в черной одежде и имели при себе оружие. Злоумышленники нанесли работникам фельдъегерской службы телесные повреждения, после чего одного из них госпитализировали.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях Соломенского управления полиции.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.