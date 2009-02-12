Россия может монополизировать рынок ядерного топлива в Украине

Российская Федерация может монополизировать рынок ядерного топлива в Украине. Об этом сказано в решении СНБО от 10 января «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины», которое сегодня было введено в действие указом Президента.

Как говорится в документе, несмотря на успешное проведение переговоров и подписание с Американской Стороной контрактов на поставки компанией WESTINGHOUSE ядерного топлива на 3 атомных энергоблока, начиная с 2011 года, осложняется ситуация с обеспечением стабильной работы ядерно-энергетического комплекса в целом.

«Текущее состояние переговоров с Российской Стороной о поставках ядерного топлива для украинских АЭС, в частности попытка Российской Стороны связать заключение контрактов на снабжение ядерного топлива для украинских АЭС в 2009 и 2010 гг. с заключением долгосрочного соглашения до 2020 года, свидетельствует о возможности реализации ряда рисков для Украинской Стороны, связанных с монополизацией рынка ядерного топлива в Украины», - говорится в документе.