В Украине начинают действовать новые правила пересечения круговых перекрестков

В пятницу, 28 апреля, вступает в силу закон, который вводит единые правила пересечения перекрестков с круговым движением. Накануне его опубликовали в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины"

Согласно документу, приоритет имеют транспортные средства, движущиеся по кругу. Раньше приоритет движения определяли дорожные знаки и разметка. Однако, как отмечается в газете парламента, внесенными изменениями на определенное время создается противоречие в правовых нормах относительно дорожного движения – несмотря на новый закон, и до сих пор действуют старые правила, которые Кабмин в течение месяца должен изменить.

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Закон об изменениях правил дорожного движения Верховная Рада приняла 4 апреля. Парламентарии пожаловались, что не на всех участках с круговым движением есть дорожная разметка и знаки. Ожидается, что соблюдение единых норм снизит аварийность на таких перекрестках.