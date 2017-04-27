Возле Международного выставочного центра к "Евровидению" открыли новый сквер (фото)

После капитального ремонта возле Международного выставочного центра, что на Броварском проспекте, открыт обновленный сквер, который создан в рамках подготовки к песенному конкурсу «Евровидение».

Как передает пресс-служба КГГА, участие в его открытии принял заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Работы по капитальному ремонту продолжались месяц. В сквере высажено 105 деревьев и 70 кустарников, сформирована живая изгородь, установлены 25 скамеек и 25 урн, смонтирован полуавтоматический полив для ухода за зелеными насаждениями», – сообщил Петр Пантелеев.

Он также отметил, что во время ремонта в сквере устроено 3600 кв. м газона, 40 кв. м металлической ограды и 775 кв. м фемового покрытия.

«Создан новый арт-объект – хамелеон, сформированный из металлического каркаса, который сделан из сосновых шишек, оплетенный ветками можжевельника», – сказал он.

В рамках подготовки к «Евровидению» в столице на опорах освещения установлены тысячи подвесных термочаш для ампельных цветов – растений с ниспадающими побегами, и уже начата работа по их высадке.

«На обустройство парка потрачено 1,5 млн грн, в том числе и на озеленение. Стоит отметить, что в этом году «Киевзеленстрой» планирует высадить 113 тысяч деревьев и кустов. В течение весны в столице уже высадили 15 тысяч зеленых насаждений», – отметил Петр Пантелеев.