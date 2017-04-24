Апелляционный суд Киева завтра будет определять подсудность дел экс-"беркутовцев", которые сбежали в Россию

Апелляционный суд Киева 25 апреля будет определять подсудность дел экс-бойцов «Беркута» Виталия Гончаренко и Александра Костюка, которые сбежали в Россию, и еще одного экс-«беркутовца» - Владимира Рияко.

Об этом сообщила адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская на своей странице в Facebook.

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"Завтра, 25.04 в 12.00 в Апелляционном суде. Киева будет определяться подсудность по делу Гончаренко, Костюка и Рияко. То есть завтра официально проверим, соблюдает ли Гончаренко и Костюк личные обязательства", - написала она.

Как сообщал УНИАН, освобожденный Апелляционным судом Киева из-под ареста экс-«беркутовец» Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег - Александр Костюк, Владислав Мастега и Артем Войлоков – сбежали в Россию. Об этом экс-бойцы харьковского "Беркута" заявили, опубликовав видеообращение на YouTube, которое записали якобы на территории России.

Они заявили, что во время Майдана выполняли «конституционный долг», но в течение последних трех лет подвергаются преследованиям.