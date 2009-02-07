Газпром должен чувствовать себя ответственным за недопоставки газа

“Газпром” должен чувствовать себя ответственным за ежесуточные недопоставки 7 млн. кубометров газа в Польшу, заявил вчера руководитель польского Министерства иностранных дел Радослав СИКОРСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя в Варшаве информацию о готовности российской компании увеличить доставки в Польшу, Р.СИКОРСКИЙ сказал: “Этот газ нам продала RosUkrEnergo, в которой значительным акционером является «Газпром», следовательно, естественно было бы, чтобы он чувствовал себя ответственным за реализацию (этих поставок)».

Он выразил мнение, что решению проблемы могла способствовать встреча премьера Польши Дональда ТУСКА с российским премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ 29 января, после которой польский премьер заявил, что его российский коллега пообещал решить проблему недопоставок газа в Польшу.

Р.СИКОРСКИЙ также выразил надежду, что в условиях экономического кризиса станет более привлекательным проект строительства второй нити Ямальского газопровода через территорию Польши для поставок российского газа в Европе, чем лоббируемый «Газпромом» Nord Stream.

Как сообщал УНИАН, польский PGNIG заявил 5 февраля, что «Газпром» готов увеличить поставки газа для компенсации недопоставок по контракту с RosUkrEnergo, но не уточнил, когда и на каких условиях.