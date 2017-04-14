В годовщину премьерства Гройсмана читатели УНИАН не смогли однозначно оценить его работу - опрос

14 апреля 2016 года Владимир Гройсман был официально назначен главой Кабинета министров Украины. В первую годовщину его премьерства УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, как они оценивают первый год работы Гройсмана на посту премьер-министра.

Так, согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 29% читателей не заметили разницы между деятельностью нынешнего украинского премьера Владимира Гройсмана и его предшественника Арсения Яценюка.

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При этом 22% опрошенных заявили, что ожидали худшего от Гройсмана, хотя, конечно, у него еще много работы, но кое-что положительное уже было сделано.

В то же время 16% читателей УНИАН оценили первый год работы Кабмина под руководством Гройсмана как неудовлетворительный, отметив, что он не справился ни с одной задачей и должен уйти в отставку.

Еще 14% опрошенных поддерживают Гройсмана и считают, что он должен работать в том же духе.

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При этом 12% респондентов считают, что Гройсман вообще ничего не решает, а является лишь марионеткой в чужих руках.

А вот 7% читателей оценили способности Гройсмана по украинскому языку, заявив, что он хотя бы говорит на государственном языке лучше премьера времен Януковича Николая Азарова, известного своим специфическим "азиривским" произношением.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля 2017 года состоялась пресс-конференция премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по итогам года деятельности Кабмина под его руководством. Подробнее о том, чем хвастался и что обещал Гройсман во время общения с журналистами, читайте в материале УНИАН.