В Одесской области отстранили главу пресс-службы Нацполиции, которую уличили в сепаратизме

В Одессе с должности руководителя пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области отстранили Алену Войтенко, передает 048.ua.

Глава полиции Одесской области Дмитрий Головин назначил служебное расследование.

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«Мы реагируем на каждое заявление и сообщение граждан, - отметил генерал полиции, - после завершения проверки, в зависимости от того, подтвердятся изложенные факты или нет, будет принято законное решение».

На время проведения служебного расследования данного работника ГУНП отстранено от исполнения служебных обязанностей по занимаемой должности.

Такая реакция последовала в ответ на заявления лидера ГО "Обериг" Дмитрия Вичика, который заявил, что Алена Войтенко в 2014 году публиковала статьи откровенного сепаратистского характера и работала на волонтерских началах в пресс-службе депутата - бывшего члена Партии регионов.