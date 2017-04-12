ИС: боевиков принуждают до мая поменять украинские паспорта на псевдопаспорта "ДНР" и "ЛНР"

На оккупированной территории Донбасса главари «ДНР» и «ЛНР» принуждают боевиков до мая поменять украинские паспорта на «паспорта» псевдогосударственных образований.

Как сообщает «Информационное сопротивление», по указанию российских кураторов, главари «ДНР» и «ЛНР» отдали указания руководствам «МО» и «МВД» обоих формирований обеспечить обязательную замену в «армейских корпусах» и «правоохранительных органах» украинских паспортов на «паспорта» псевдогосударственных образований.

Отмечается, что указанный срок замены – до мая 2017 года.

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Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, в РФ паспорта "ДНР" и "ЛНР" приравняли к украинским. Теперь для граждан, получивших "паспорта" "ДНР" и "ЛНР", действуют те же миграционные правила, что и для граждан Украины.

Ранее, 18 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России "документов", "выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах".

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.