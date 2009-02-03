Милиция приблизила маршруты патрулей к офисам политических партий

Руководством запорожской милиции принято решение "приблизить к офисам и общественным приемным местных организаций политических партий маршруты патрульной милиции".

Как говорится в официальном сообщении ГУ МВД Украины в Запорожской области, причиной такого изменения маршрутов патрульных стали "участившиеся в последнее время случаи перехода противоречий между политическими оппонентами в нецивилизованные, а иногда и криминальные проявления (повреждение имущества, принадлежащего политическим партиям и общественным организациям, повреждение памятников и т.п.)".

Как сообщал УНИАН, 30 января в милицию обратился первый секретарь Коммунарского райкома КПУ с сообщение о том, что накануне ночью неизвестный, разбив стекло в помещении общественной приемной районной организации партии, бросил внутрь 2 колбы с горючей жидкостью, что стало причиной пожара. Ранее представители ряда политических партий привезли к памятнику Дзержинскому в центре Запорожья дрова, что было расценено местными коммунистами, как попытка устроить его символический (памятник гранитный и реально сгореть не мог) поджег.