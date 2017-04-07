В Одессе суд продлил содержание под стражей пяти фигурантам "дела 2 мая"

Малиновский районный суд Одессы продлил содержание под стражей пятерым фигурантам дела 2 мая 2014 года. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня, 7 апреля.

По ходатайству обвинения содержание в СИЗО на 2 месяца - продлено до 6 июня 2017 года.

Читайте такжеВ Одессе суд снова взял под стражу россиянина – фигуранта дела "2 мая"

Мера пресечения касается граждан России - Евгения Мефедова и Максима Сакауова, а также троих украинцев - Сергея Долженкова, Сергея Корчинского и Владислава Романюка.

Адвокат одного из подсудимых обратился к коллегии судей с просьбой о выделении в отдельное производство материалов, касающихся вышеназванных пяти фигурантов. Суд отказал в данном ходатайстве в связи с тем, что, по мнению судебной коллегии, это отрицательно скажется на объективности процесса.

Следующее заседание запланировано на 14 апреля.

Как сообщал УНИАН, в феврале Малиновский районный суд Одессы продлил содержание под стражей пятерым фигурантам дела 2 мая 2014 года до 14 апреля.

Читайте такжеДвое фигурантов "дела 2 мая" публично призывали к сепаратизму - прокуратура

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

27 ноября 2014 года в Приморском районном суде Одессы начались судебные слушания о массовых беспорядках 2 мая. Однако данный райсуд обратился в апелляционную инстанцию с просьбой изменить подсудность из-за давления на судей заинтересованными сторонами и материалы были переданы Малиновский райсуд Одессы.

В настоящее время в Малиновском райсуде рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города. На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), у остальных – другие меры пресечения.