Консульства Польши возобновили свою работу в Украине

Министерство иностранных дел Республики Польша возобновило работу своих Генеральных консульств в Киеве, Харькове, Одессе, Виннице и Луцке.

Об этом сообщает Посольство Польши в Украине в Twitter.

"Министерство иностранных дел Республики Польша сообщает, что сегодня деятельность возобновили польские консульские представительства в Украине", - говорится в сообщении.

"Украина принимает необходимые меры для обеспечения безопасности польских сотрудников дипломатической службы и дипломатических и консульских учреждений", - подчеркивают польские дипломаты.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. Открыто уголовное производство по статье «теракт». Польша тогда закрыла все дипломатические учреждения в Украине, пока им не обеспечат надлежащую охрану.

Министерство внутренних дел Украины на выполнение поручения президента усилило охрану иностранных дипломатических ведомств.