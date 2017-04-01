С сегодняшнего дня можно будет получить лекарства бесплатно или с небольшой доплатой – Гройсман
10:47, 01 апреля 2017Общество
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Сегодня в Украине стартует правительственная программа «Доступные лекарства».
По словам премьера, пациент сможет обменять рецепт на бесплатные лекарства / Фото УНИАН
Сегодня, 1 апреля, в Украине стартует правительственная программа «Доступные лекарства».
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.
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«Теперь пациенты смогут получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы бесплатно или с небольшой доплатой», - написал он.
По словам премьера, пациент сможет обменять рецепт на бесплатные лекарства в любой аптеке-участницы программы «Доступные лекарства».
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