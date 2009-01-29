Следующие три месяца будут самыми тяжелыми для журналистов

Из-за сокращения рекламных проектов в 2009 году в результате финансово-экономического кризиса в Украине произойдет существенное сокращение рынка СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз высказал вчера на пресс-конференции аналитик ОО “Интерньюз-Украина” Виталий МОРОЗ.

“Ожидается, что в 2009 году общий объем рекламного рынка в Украине сократится на 40-50%. Поскольку доходы СМИ на 70% зависят от рекламы, соответственно, рынок СМИ в 2009 году претерпит сокращения”, - сказал В.МОРОЗ.

По его прогнозам, в результате “оптимистического сценария” сокращение на радио достигнет 25%, на телевидении и интернет изданиях – по 20%, а самым сложным год будет для печатных СМИ, которые могут сократиться на 35%.

Другой эксперт, главный редактор журнала “Телекритика” Евгений МИНКО отметил, в частности, что сокращение печатных СМИ - общемировая тенденция, и Украина здесь не исключение, хотя больших масштабов это явление у нас еще не приобрело. По его мнению, вообще пока рано говорить о каких-то конкретных цифрах потерь в медиа из-за уменьшения рекламы, поскольку еще не все компании сформировали рекламные бюджеты на 2009 год. К тому же, считает Е.МИНКО, положительно повлиять на финансовое положение отечественных СМИ могут будущие выборы.

Со своей стороны, член комитета Киевского независимого медиа-профсоюза Михайлина СКОРИК сообщила, что хотя уже и фиксируются случаи увольнения журналистов, они еще не массовые. По ее словам, сейчас вынужденные сокращения чаще происходят на телеканалах, где сокращаются малодоходные проекты и люди лишаются работы.

Что касается перспектив будущей президентской избирательной кампании, то М.СКОРИК тоже считает, что она определенным образом поможет, но политические силы начнут вкладывать средства в собственную рекламу не раньше, чем в начале лета. До этого времени, прогнозирует она, политики будут собирать деньги, потому что они тоже пострадали от кризиса. Поэтому, убеждена представитель медиа-профсоюза, “следующие три месяца будут самыми тяжелыми для журналистов с точки зрения их благополучия”.