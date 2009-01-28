В Киевэнерго объяснили, почему 40 школ сидят в потемках

Акционерная компания "Киевэнерго" возобновила снабжение теплом и электроэнергией тех социальных заведений столицы, которые погасили долги полностью или частично и согласовали с компанией гарантийные письма об уплате задолженности в ближайшее время.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АК "Киевэнерго", с 27 января компания возобновляет электроснабжение всех заведений, которые финансируются из городского бюджета, поскольку компания получила гарантийное письмо столичной администрации об уплате до конца января части долга в размере 20 млн. грн.

С 28 января "Киевэнерго" в полном объеме возобновляет электроснабжение медицинским заведениям, которые содержатся за счет районных бюджетов и приняли меры для срочного погашения задолженности. В то же время, в медицинских заведениях тех районов Киева, руководители которых пока не решили вопрос с уплатой долга, электроснабжение возобновлено частично – только для тех объектов, которые имеют непосредственное отношение к лечебному процессу.

С долгами перед АК "Киевэнерго" рассчитались Печерский, Святошинский и Дарницкий районы города Киева. Таким образом, все заведения, которые были отключены от электроэнергии в этих районах, а это 10 объектов, сегодня имеют электричество и работают в нормальном режиме.

Подключение к электроэнергии заведений образования, которые имеют районное подчинение и финансирование, продолжается в индивидуальном порядке и под личную ответственность руководителей районов. Сейчас "Киевэнерго" получила только устную договоренность об уплате долга в ближайшее время и требует немедленной подготовки официальных документов, в частности гарантийного письма и согласованного графика уплаты.

"Мы благодарны руководителям районов, которые смогли решить вопрос быстро и не держали жителей этих районов в заложниках за долги. Надеемся, что в дальнейшем государственные служащие будут внимательнее относиться к исполнению обязанностей по уплате за услуги тепло- и электроснабжения. В то же время, до сих пор остается нерешенным вопрос по Деснянскому району. Руководитель района не спешит решать вопрос уплаты долга в области образования, который сегодня составляет 900 тыс. грн. за электроэнергию и 5 млн. 500 тыс. грн. за тепловую энергию. Из-за этого без электричества остались 40 школ района", - заявил коммерческий директор АК "Киевэнерго" Сергей ЧЕХ.

"Киевэнерго" также получил часть долга "Киевводоканала" в размере 7 млн. грн., при общей задолженности свыше 438 млн. грн. Относительно уплаты основной части долга, руководство "Киевэнерго" и "Киевводоканала" проводят ряд встреч с целью составить график полного погашения задолженности.

Напомним, процедура отключения от тепло- и электропотребления крупнейших должников, среди которых в основном заведения, которые финансируются из городского и районного бюджетов, а также коммунальные предприятия, началась с 22 января. Возобновление электроснабжения потребителей происходит после перечисления средств и составления графиков погашения задолженности.