СБУ предлагает деньги за полезную информацию об обстреле польского консульства в Луцке

СБУ призвала украинцев, которые имеют полезную для следствия информацию по факту взрыва 29 марта в помещении Генерального Консульства Республики Польша в Луцке сообщить ее правоохранителям за вознаграждение. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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"СБУ предлагает гарантированное вознаграждение в размере 25 тысяч гривен за достоверные данные, что поспособствуют в раскрытии резонансного преступления", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв.

В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. В СБУ рассматривают несколько версий инцидента, в том числе теракт.

"Провокации против Республики Польша, что время от времени случаются в Украине, выгодны лишь одной стороне – Российской Федерации, почерк которой видно издалека", - заявили в ведомстве.

Президент Украины поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования обстрела Генконсульства. Также глава государства поручил усилить охрану иностранных дипломатических учреждений для предотвращения возможных провокаций.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение провокацией против Генконсульства. "Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с Республикой Польша. Делаем все, чтобы виновные были наказаны", - подчеркнул он.