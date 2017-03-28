Задержания на акциях протеста в Минске: двух украинцев депортируют, еще один арестован на 15 суток

В Минске во время акций протеста были задержаны трое граждан Украины, двух из них суд постановил депортировать на родину, а еще одного арестовали на 15 суток.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Во время протестных акций в Минске задержаны трое граждан Украины. Один из них привлечен к административной ответственности, арестован на 15 суток. Квалифицировано мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий», - сказал дипломат.

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«Относительно других двух - судом принято решение депортировать их в Украину. Сейчас задержанные граждане Украины находятся в центре изоляции правонарушителей в Минске», - отметил Кирилич.

Как сообщал УНИАН, 25 марта в Беларуси планировалось проведение акций ко Дню Воли, который в этом году совпал с протестами, которые продолжаются больше месяца из-за «налога на тунеядцев», предусматривающего налогообложение неработающих людей.

Попытка провести акцию в Минске завершилась массовыми задержаниями, по оценкам правозащитников, известно о более 600 задержанных. Многих из них отпустили сразу после составления административного протокола.