Появилось видео показательного выступления почетного караула Нацгвардии
02:44, 28 марта 2017Общество
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Почетный караул в обновленной парадной форме маршировал, производил выкрутасы с ружьями и махал саблями.
ngu.gov.ua
Почетный караул Национальной гвардии Украины устроила яркий показательное выступление во время празднования третьей годовщины Нацгвардии Украины в военной части в Новых Петровцах, передает ТСН.
Видео выступления опубликовано на официальном канале НГУ в Youtube.
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Почетный караул в обновленной парадной форме маршировал, производил выкрутасы с ружьями и махал саблями. Все это действо можно посмотреть и с высоты птичьего полета.
Напомним, в Украине 26 марта отмечают День Национальной гвардии. Одним из первых военных поздравил на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.
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