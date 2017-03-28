Появилось видео показательного выступления почетного караула Нацгвардии

Почетный караул Национальной гвардии Украины устроила яркий показательное выступление во время празднования третьей годовщины Нацгвардии Украины в военной части в Новых Петровцах, передает ТСН.

Видео выступления опубликовано на официальном канале НГУ в Youtube.

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Почетный караул в обновленной парадной форме маршировал, производил выкрутасы с ружьями и махал саблями. Все это действо можно посмотреть и с высоты птичьего полета.

Напомним, в Украине 26 марта отмечают День Национальной гвардии. Одним из первых военных поздравил на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.