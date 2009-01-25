Погода на понедельник 26 января

26 января на территории Украины по прогнозам синоптиков будет облачная погода. В южной части пройдет дождь, в западных, центральных, а днем и в восточных областях ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя, в Карпатах умеренный мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков. В Украине местами туман, на дорогах, кроме южной части, гололедица.

Об этом УНИАН сообщили и Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток 26 января юго-восточный, 5-10 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 12° тепла.

В Киевской области будет облачная погода, без существенных осадков. Туман, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.