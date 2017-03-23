В российском Минкульте предлагают создать свой аналог "Евровидения"

Председатель Общественного совета при министерстве культуры РФ Павел Пожигайло предложил создать российский аналог международного песенного конкурса "Евровидение". Об этом сообщает агентство "Москва".

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"Если мы хотим свой конкурс, давайте его создадим, но не в пику "Евровидению", а просто создадим свой. Потому что количество голосов в России сегодня больше чем во всем мире остальном, это действительно факт. Вот это я считаю нужно сделать", - сказал Пожигайло.

Как известно, участнице Евровидения-2017 от России Юлии Самойловой запретили въезд в Украину сроком на три года. По данным СМИ, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму. Эту информацию уже подтвердили в Кремле.

20 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не будет заменять участника Евровидения-2017, если Самойлову не пустят в Украину из-за ее посещения оккупированного Крыма.