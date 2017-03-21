Большинство украинцев убеждены, что деньги дают свободу и чувство безопасности - опрос

Большинство украинцев убеждены, что деньги дают свободу и чувство безопасности.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования на тему «Особенности отношения украинцев к деньгам», проведенного социологической группой «Рейтинг».

В частности, согласно данным опроса, абсолютное большинство украинцев согласны с тем, что деньги важны (90%), наличие сбережений позволяет чувствовать себя безопаснее (87%), деньги – это хорошо (85%) и деньги дают свободу и независимость (79%).

Кроме того, 82% опрошенных соглашаются, что деньги являются символом статуса в современном обществе, 80% украинцев признают, что деньги – это власть, чуть более 70% верят, что с деньгами можно всего добиться.

Читайте также83% украинцев не хватает денег, которые они зарабатывают – опрос

Подавляющее большинство опрошенных (74%) заявляют, что экономно тратят деньги и тщательно планируют расходы; 64% считают, что время – это деньги (при этом почти четверть – не определились со своим отношением).

Две трети респондентов ценят деньги очень высоко, чуть меньше (61%) считают, что деньги могут дать возможность быть тем, кем они хотят быть.

Почти половина украинцев убеждены, что деньги заставляют людей из окружения уважать их, треть – не согласны с этим. 46% опрошенных признают, что деньги – самое главное в их жизни, и почти столько же (41%) не признают. 40% думают, что деньги позволяют завести много друзей, чуть больше (43%) в это не верят.

Треть (32%) опрошенных считают, что деньги – это корень всех бед, при этом почти половина (48%) не согласны с данным утверждением. Только 27% ответили, что деньги – это зло, тогда как более половины (52%) не согласились с этим. 16% считают, что деньги – это неприлично, в то же время две трети (68%) так не думают.

Наибольшую поддержку среди респондентов нашли утверждения, что наличие сбережений позволяет чувствовать себя безопаснее и деньги важны; наименьшую – утверждение о том, что деньги – это неприлично.

«Мнение, что деньги – это статус и власть, больше всего поддерживают на востоке, меньше всего на западе. Жителям востока и центра ближе идея о том, что деньги следует экономить и контролировать. Интересно, что на западе меньше всего поддерживают мнение о том, что деньги – это свобода и чувство безопасности, а также имидж и уважение; в то же время, здесь меньше всего несогласных с тем, что деньги – это зло», - отмечается в результатах опроса.

Более молодые респонденты, по сравнению со старшими, в три раза чаще разделяют мнение, что деньги – это имидж и уважение. Зато пожилые люди в два раза чаще соглашаются с тем, что деньги – это зло. Идея о том, что деньги следует экономить и контролировать, ближе старшему поколению.

Женщины по сравнению с мужчинами, более склонны к мысли, что деньги следует экономить и контролировать, и меньше – что деньги дают имидж и уважение. И те, и другие одинаково верят, что деньги – это свобода и ощущение безопасности.

Чем более обеспечены люди, тем меньше они считают, что деньги следует экономить и контролировать, и тем более поддерживают мнение, что деньги дают статус и власть, имидж и свободу. Напротив, наименее обеспеченные вдвое реже не соглашаются с тем, что деньги – это зло и меньше всего соглашаются с тем, что деньги – это имидж и уважение.

Читайте такжеНа референдуме за вступление в ЕС проголосовало бы 64% украинцев – опрос

Половина опрошенных украинцев (54%) считают, что бедным быть не стыдно, в то же время треть (31%) думают наоборот. Подавляющее большинство опрошенных (72%) считают, что богатым быть не стыдно.

На востоке страны больше всего поддерживают тезисы о том, что быть бедным стыдно, а богатым – не стыдно. Чем старше респонденты, тем больше они считают, что бедным быть стыдно, и тем меньше, что стыдно быть богатым. Мужчины несколько больше по сравнению с женщинами стесняются как бедности, так и богатства.

40% опрошенных хотели бы, чтобы их считали богатым человеком, в то же время столько же (41%) – не хотели бы, 19% – не определились.

Меньше всего желающих казаться богатыми на востоке, однако и таких, кто не определился, там больше всего (треть). Среди горожан и мужчин несколько больше тех, кто хотел бы, чтобы знакомые считали их богатыми, чем среди селян и женщин. Чем моложе респонденты и чем больше они обеспечены, тем больше среди них тех, кто хотел бы казаться богатым.

Половина опрошенных (52%) согласились с тем, что богатые люди могут быть успешными и эффективными политиками, треть имеют противоположное мнение, 16% – не определились.

На востоке и западе больше тех, кто считает, что богатые люди могут быть успешными и эффективными политиками (61% и 58% соответственно), на юге – меньше (43%). Чем моложе респонденты, чем выше уровень их образования и уровень доходов, тем больше они склонны разделять данное утверждение.

Также, согласно данным исследования, опрашиваемым наиболее комфортно общаться с людьми примерно одинакового достатка (92%), чуть менее комфортно – с людьми более низкого достатка (84%), наименее комфортно – с людьми более высокого достатка (65%).

Жителям востока относительно менее комфортно общаться с людьми более низкого и более высокого достатка по сравнению с жителями других регионов. В то же время в центре люди наиболее спокойно относятся к общению с более состоятельными.

Справка. Социологическая группа «Рейтинг» 9-19 февраля 2017 года провела опрос среди населения Украины от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,2%.