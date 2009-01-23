Зарплата для работников Кабмина уменьшена вдвое
07:35, 23 января 2009Общество
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Об этом Турчинов сообщил в телеэфире
Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что заработная плата для работников Кабинета министров уменьшена вдвое.
Об этом он сообщил в прямом эфире телеканала “Украина”.
“Зарплата в Кабинете Министров также вдвое уменьшена. Это факт, с которым мы, к сожалению, столкнулись”, – сказал А.ТУРЧИНОВ.
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