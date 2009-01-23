Зарплата для работников Кабмина уменьшена вдвое

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что заработная плата для работников Кабинета министров уменьшена вдвое.

Об этом он сообщил в прямом эфире телеканала “Украина”.

“Зарплата в Кабинете Министров также вдвое уменьшена. Это факт, с которым мы, к сожалению, столкнулись”, – сказал А.ТУРЧИНОВ.